POL-BOR: Raesfeld - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Bocholt (ots) - Leichte Verletzungen hat ein Fußgänger in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 87-Jährige befand sich am Dienstag, 05.07.2022, gegen 09.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Münsterstraße. Als dort eine 31-Jährige ihren Wagen aus einer Parklücke heraussetzen wollte, erfasste die Bocholterin den Mann. Der Rettungsdienst versorgte den gestürzten Bocholter am Unfallort. ...

