Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: BMW ausgeschlachtet/ Metalldiebstahl verhindert/ Ladendieb festgenommen

Iserlohn (ots)

In der Nacht zum Donnerstag haben sich Fahrzeug-Auschlachter am Schleddenhofer Weg über einen schwarzen BMW her. Als der Halter am Morgen zu seinem Fahrzeug kam, waren Lenkrad, Audio-Anlage und diverse Verkleidungen verschwunden. Der Geschädigte erstattete Anzeige. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Zeugen haben am Donnerstagabend einen Metalldiebstahl in der Raiffeisenstraße verhindert. Um 23.40 Uhr bemerkten die Zeugen in der Straße zwei Fahrzeuge mit polnischen Kennzeichen (ein weißer Kastenwagen und ein Kleinwagen) und mehrere Personen, die offenbar versuchten, sich zu verstecken. Die Zeugen informierten die Polizei. Tatsächlich wurde versucht, mehrere Fenster gewaltsam zu öffnen. Bei einem Fenster gelang es. Die Täter stellten eine größere Zahl von Kisten mit verschiedenen Metallen zum Abtransport bereit, bevor sie offenbar gestört wurden und flüchteten. Sie verursachten einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 15.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren.

Erfolgreicher waren Metalldiebe bereits in der Nacht zum Mittwoch Am Großen Teich. Sie entwendeten aus einem Container vom Hinterhof einer Firma etwa eine Tonne Edelschrott.

Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag einen 38-jährigen mutmaßlichen Ladendieb vorläufig festgenommen. Einer Mitarbeiterin eines Supermarktes an der Osemundstraße fiel der Kunde gegen 14.30 Uhr auf. Er kam ihr verdächtig vor. Sie beobachtete ihn und folgte ihm. Als er die Beobachterin bemerkte, verließ mit einem anderen Mann sehr eilig den Laden. Dabei verlor er einen Epilierer aus dem Sortiment des Geschäftes. Eine Überprüfung der Kameraaufnahmen aus dem Laden zeigen, wie die Männer eine Tasche an der Kasse vorbei schmuggeln. Die Polizei fahndete nach den Tatverdächtigen und traf einen von ihnen Am Ostbahnhof. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Ladendiebstahls. (cris)

