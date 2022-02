Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kabeldieb bekommt Stromschlag

Altena (ots)

Nach einem wahrscheinlich heftigen Stromschlag haben Kupferkabel-Dieb am Mittwochabend am Schwarzenstein von ihrem Werk abgelassen. Anwohner und Betriebe an der Werdohler Straße saßen deshalb jedoch zeitweise im Dunkeln.

Am Mittwochabend kam es an der Werdohler Straße zu einem Stromausfall fast auf der gesamten Straße. Ein Mitarbeiter des Netzbetreibers fand die Ursache in einem seit Jahren leerstehenden Mehrfamilienhaus: Im Keller wurde ein Hochspannungskabel durchtrennt. Der gesamte Stromkasten war schwarz. Der oder die Verursacher müssen einen kräftigen Stromschlag bekommen und sich dabei stark verletzt haben. Der Energieversorger stellte die Stromversorgung in der Straße wieder her. Gemeinsam mit dem Ordnungsamt besichtigten Polizeibeamte am nächsten Morgen das Objekt. Dort lagen bereits diverse andere, von den Wänden gerissene Kabel zum Abtransport bereit.

Möglicherweise sind die Diebe am Donnerstagabend zurückgekehrt. Ein Zeuge informierte um 18.45 Uhr die Polizei: Er hörte einen lauten Knall und sah nun mehrere Unbekannte mit einem Fahrzeug vor dem Mehrfamilienhaus stehen. Sie fuhren mit einem silbernen Fahrzeug davon in Richtung Werdohl. Wie sich herausstellte, wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

