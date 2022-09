Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Interim-Wache in Oberhausen-Sterkrade nimmt den Betrieb auf

Oberhausen (ots)

Seit Dienstagabend (13.09.) finden Bürgerinnen und Bürger die Polizeiwache Nord und den Bezirksdienst auf dem Hof des Bestandsgebäudes (Wilhelmplatz), in dem eine Kern-Sanierung durchgeführt wird. Der barrierefreie Zugang zur Wache erfolgt nur über die Wilhelmstraße; dazu gehen Bürgerinnen und Bürger rechtsseitig an dem Gebäude vorbei. Der Eingang befindet sich dann wenige Meter auf der linken Seite. Für den Zugang zur Interim-Wache bitte klingeln und das Öffnen der Tür abwarten, danach folgt eine Schleuse. Die Wache ist (weiterhin) 24 Stunden am Tag geöffnet. Ein Hinweisvideo (siehe unsere Kanäle in den Sozialen Medien) und ein Schild am Gebäude (Wilhelmplatz) weisen ebenfalls den Weg. Das Parken mit Kraftfahrzeugen ist auf dem Innenhof nur für Funkstreifenwagen bzw. dienstliche Fahrzeuge der Polizei gestattet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell