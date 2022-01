Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede/Unna - Polizei sucht Zeugen nach drei Einbrüchen

Holzwickede/Unna (ots)

Nach drei Einbrüchen in Holzwickede und Unna am zurückliegenden Wochenende sucht die Polizei Zeugen.

Bislang unbekannte Täter brachen am Samstag (22.01.2022) zwischen 17.00 und 19.30 Uhr in ein Haus in der Kantstraße in Holzwickede ein und entwendeten Kleidungsstücke und Bargeld. Ein Zeuge bemerkte im Tatzeitraum eine verdächtige Person in Tatortnähe, die er wie folgt beschrieb: männlich, 175-185 cm, schmale Statur, braune Haare, blaue Jacke, dunkle Mütze.

Am selben Tag wurde zwischen 10.30 und 20.00 Uhr in die Wohnung eines Zweifamilienhauses in der Wagenfeldstraße in Unna eingebrochen. Die Täter entkamen mit Schmuck.

Zwischen Samstag (22.01.2022), 21.00 Uhr, und Sonntag (23.01.2022), 07.45 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Getränkemarkt in der Hansastraße in Unna und stahlen eine noch unbestimmte Menge Tabak, Energiedrinks und Alkohol.

Zeugen, die verdächtige Personen und Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 zu wenden.

