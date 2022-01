Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - mehrere Gartenlauben in Kleingartenanlage aufgebrochen

Bergkamen (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 21.01.2022, 15.00 Uhr und Samstag, 22.01.2022, 10.00 Uhr kam es zu mehreren Einbrüchen in Gartenlauben eines Kleingartenvereins in der Büscherstraße. Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen wurden in einem Fall eine Poolpumpe, sowie Elektrogeräte und in einem weiteren Fall Werkzeuge entwendet. Täterhinweise sind nicht vorhanden. Das Diebesgut hat einen geschätzten Wert von über 200 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307-921-3220 oder die Polizei Unna unter 02303-921-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell