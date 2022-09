POL-OB: Frau bei Unfall auf der Bebelstraße in Oberhausen verletzt

Oberhausen (ots) - Am Dienstag (06.09.), um 17:30 Uhr, kam es auf der Rheinischen Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kradfahrer (60) und einer Fußgängerin (71). Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Am 13.09.2022 verstarb die Frau im Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Oberhausen ...

