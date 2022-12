POL-RE: Castrop-Rauxel: Geschlagen und Geldbörse geraubt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots) - Nach einem Überfall auf einen Supermarkt in Sinsen-Lenkerbeck sucht die Polizei nach dem Täter und nach Zeugen. Ein unbekannter Mann kam gegen 21.30 Uhr in die Filiale Vor den Büschen. Am Kassenband bedrohte er plötzlich die Kassiererin mit einer Schusswaffe (Pistole) und verlangte Geld. Die 63-Jährige weigerte sich anfangs, woraufhin der Täter nach der Frau schlug. Anschließend öffnete die ...

mehr