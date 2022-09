Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Fahrradfahrer von Auto erfasst (29.09.2022)

Radolfzell (ots)

Zu einem Unfall mit einem Fahrradfahrer ist es am Donnerstag gegen 17.45 Uhr auf der Güttinger Straße gekommen. Eine 71-Jährige parkte mit ihrem Kia aus. Dabei übersah sie einen 57-jährigen Fahrradfahrer, welcher auf dem Fahrradweg fuhr. Der Radfahrer konnte nicht mehr bremsen, schlug auf der Motorhaube auf und verletzte sich leicht. Die Polizei schätzt den am Kia entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von rund 2.500 Euro und am Trekkingrad auf 200 Euro.

