Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen/ Lkr. Konstanz) Fahrer verliert Kontrolle und fährt in Zaun (29.09.2022)

Hilzingen (ots)

In der Straße "Steinerbächle" hat sich am Donnerstagnacht gegen 23 Uhr ein Unfall ereignet. Ein 21-jähriger VW- Fahrer fuhr von einem Kreisverkehr nach rechts auf die Straße "Steinerbächle" und wollte die Handbremse ziehen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Auto und kam nach rechts von der Straße ab. Hierbei beschädigte er einen Zaun und eine Mauer. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 21-Jährigen deutliche Anzeichen für einen Alkoholkonsum fest. Ein Alkoholtest war jedoch nicht möglich. Der VW-Fahrer musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Das Auto wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Der Schaden am VW beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 4.000 Euro und am Zaun sowie der Mauer auf 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell