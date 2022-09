POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf Restaurantparkplatz (29.09.2022)

Zimmern (ots) - Ein betrunkener Autofahrer hat am Donnerstagabend in Horgen einen Unfall gebaut. Ein 51-jähriger Audi Fahrer war betrunken auf der Heimfahrt und verfehlte dabei die Einfahrt zur heimischen Garage um mehrere Meter. Er stieß mit dem Auto gegen eine Betonmauer. Dabei entstand an der Mauer kein, am ...

mehr