Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Widerstand gegen Polizeibeamte

Mechernich (ots)

In Mechernich verhielt sich in einer Bowlingbahn ein 38-jähriger Mann so verbal aggressiv gegenüber den anderen Gästen, dass die Polizei gerufen wurde. Auch den Beamten gegenüber zeigte er sich weiterhin aggressiv und versuchte einem Beamten einen Kopfstoß zu verpassen. Der Versuch misslang und der Mann wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

