POL-EU: Raub am Bahnhof: Geldbörse und Handy gestohlen

Bad Münstereifel-Iversheim (ots) - Ein Mann (75) aus Bad Münstereifel kam am Donnerstag (16.44 Uhr) aus bisher ungeklärten Gründen auf der Landstraße 194 nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Lkw. Der Lkw-Fahrer (31) aus Bad Münstereifel befuhr mit zwei weitere Insassen die L 194 in Richtung Euskirchen. Der Lkw-Fahrer und seine beiden Insassen verletzten sich bei dem Zusammenstoß. ...

mehr