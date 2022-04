Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen.

Lippe (ots)

Im Stadtgebiet von Detmold drangen bislang unbekannte Täter in mehrere Firmenfahrzeuge ein. Die Diebe schlugen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (12. - 13. April 2022) zu. Ob ein Tatzusammenhang besteht, muss noch ermittelt werden. Auf dem Firmengelände eines Fachgeschäftes für Elektrotechnik in der Westerfeldstraße hebelten sie an drei Fahrzeugen die Scheiben auf und gelangten so ins Innere der Kleintransporter. Die Täter stahlen hochwertige Werkzeuge, deren Wert noch nicht beziffert werden kann.

Bei drei weiteren Taten konnten die Diebe kein Beute machen. Auf dem Firmengrundstück eines Elektrikers in der Blaise-Pascal-Straße versuchten die Täter zunächst einen Nissan zu öffnen. Als das nicht gelang, hebelten sie ein Fenster eines Mercedes Sprinters auf, um in den Wagen zu gelangen. Auf dem Parkplatz einer Autowerkstatt an der Lageschen Straße drangen sie auf gleiche Art in einen Transporter der Marke Opel ein. Schließlich öffneten sie noch einen weiteren Mercedes Sprinter, der in der Lise-Meitner-Straße in Diestelbruch abgestellt war. Auch in dem Fall wurde nichts gestohlen. Ihre Hinweise in allen Fällen richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231/6090.

