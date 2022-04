Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Sparkassen-Einbrecher bleiben ohne Beute.

Lippe (ots)

Ohne Beute blieben Einbrecher, die sich am frühen Donnerstagmorgen (14. April 2022) gewaltsam Zugang zu der Sparkasse an der Pivitsheider Straße verschafft hatten. Die Täter hebelten eine Glasschiebetür auf und gelangten so in die Sparkasse. Dabei lösten sie gegen 2:45 Uhr den Alarm aus. Die Polizei umstellte das Gebäude umgehend. Anschließend wurde das Gebäude durchsucht; dabei unterstützte auch Polizeihund "Biene". Die Einbrecher hatten den Tatort jedoch zuvor verlassen. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell