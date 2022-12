Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kinder der OGS schmückten Weihnachtsbaum

Bild-Infos

Download

Mechernich (ots)

Auch in diesem Jahr wurde vor der Türe der Polizei wieder traditionell der Weihnachtsbaum geschmückt. Gegen 13 Uhr besuchten uns am Freitag (23. November) 15 Erstklässler der Katholischen Grundschule in Mechernich und brachten ihren selbstgebastelten Baumschmuck mit. Holz-Schneemänner, laminierte Häuser, Tannenbäume, Schneeflocken, Sterne, Girlanden oder Styropor Weihnachtskugeln - alles fand seinen Platz am Baum.

Als kleines Dankeschön bekam jedes Kind und deren Betreuerinnen eine Tüte mit Weihnachtssüßigkeiten. Als besondere Attraktion durften die Kinder im Anschluss das Dienst-Motorrad besichtigen und probesitzen. Die Kinderaugen leuchteten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell