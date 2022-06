Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Diebesquartett stiehlt Parfums - Polizei stellt zwei Verdächtige

Krefeld (ots)

Parfums im insgesamt vierstelligen Wert haben vier Frauen am Mittwoch (22. Juni 2022) in einem Drogeriemarkt auf der Hochstraße gestohlen. Sie versteckten die Flakons in zwei Kinderwagen und in mitgebrachten Taschen. Eine Kundin beobachtete den Diebstahl und machte eine Angestellte darauf aufmerksam. Als die Täterinnen das Geschäft verließen und in unterschiedliche Richtungen flohen, folgten zwei Mitarbeiterinnen den Frauen, verloren sie jedoch aus den Augen. Polizeibeamte konnten dank der Täterbeschreibung schließlich zwei Verdächtige ausfindig machen und stellen. Bei den 18- und 27-jährigen Frauen wurde Diebesgut aus weiteren Geschäften gefunden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. (213)

