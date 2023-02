Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fußgänger wird kurz zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt - Verletzung am Bein

Freiburg (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Bad Säckingen ist am Donnerstagabend, 09.02.2023, eine Fußgängerin kurz zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt worden. Gegen 18:00 Uhr war ein 24 Jahre alter Autofahrer dort rückwärts ausgeparkt. Dabei touchierte er die gegenüber an ihrem geparkten Auto stehende 44 Jahre alte Frau. Sie wurde kurzzeitig zwischen diesen beiden Fahrzeugen eingeklemmt und zog sich dabei Verletzungen am Bein zu. Mit einem Rettungswagen kam sie in ein Krankenhaus. Ein Auto wurde leicht, das andere etwas schwerer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

