Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Zu dicht aufgefahren

Am Donnerstag fuhr ein 24-Jähriger auf der B30 in ein vorausfahrendes Auto.

Ulm (ots)

Gegen 22.45 Uhr fuhr ein Schwertransport auf der B30 zwischen Oberessendorf und Unteressendorf. Der wurde von der Polizei begleitet. Ein 21-Jähriger kam mit seinem Nissan entgegen. Er bremste sein Auto ordnungsgemäß ab. Hinter ihm fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Mercedes. Offenbar fuhr er zu dicht auf, konnte er nicht mehr halten und fuhr dem Nissan in das Heck. Danach stieß der Mercedes noch gegen den Schwertransporter. Zeugen schilderten der Polizei, dass der Fahrer des Mercedes bereits vorher durch dichtes Auffahren auffiel. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Hinweis der Polizei: Halten Sie Abstand und passen sie ihre Geschwindigkeit den Verkehrsverhältnissen an. Wer ausreichend Abstand hält, hat gute Chancen, auch bei unvorhersehbaren Ereignissen rechtzeitig anhalten zu können und einen Unfall zu vermeiden. Außerhalb von Ortschaften empfiehlt sich ein Abstand, der der Hälfte der Tachoanzeige in Metern entspricht ("Halber Tachoabstand"). Bei einem Tempo von 100 km/h sind das 50 Meter Abstand. Sie können sich gut an den Leitpfosten orientieren. Außerorts sind diese etwa alle 50 Meter aufgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

+++++++ 2552502 (WJ)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell