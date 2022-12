Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Öpfingen - Vermisster tot aus Donau geborgen

Einen 84-jährigen Vermissten fanden Taucher jetzt in der Donau bei Öpfingen.

Angehörige hatten der Polizei am Tag vor Heiligabend das Verschwinden des Mannes gemeldet. Die Polizei nahm sofort die Ermittlungen auf und leitete die Suche nach dem 84-Jährigen ein. Am ersten Abend ergaben sich keine Hinweise auf den Aufenthalt des Mannes. Eine Polizeistreife fand am nächsten Morgen das Auto des Vermissten an der Donau. Neben vielen Streifen der Polizei waren auch Polizeihunde und die Rettungshundestaffel im Einsatz. Daneben suchte auch die Feuerwehr, auch mit einer Drohne. Der Polizeihubschrauber und eine Polizeidrohne waren ebenso im Einsatz wie Boote. Spurensuchhunde verfolgten die Spur des Vermissten mehrfach bis zum Ufer. Deshalb war auch zu befürchten, dass der Vermisste im Fluss liegen könnte. Am Donnerstag brachte die Suche dann Gewissheit. Polizeitaucher fanden den Leichnam des 84-Jährigen bei Öpfingen in der Donau. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei liegen keine Hinweise auf Gewalteinwirkung oder ein Zutun Dritter vor.

