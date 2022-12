Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Frau begrabscht

Am Mittwoch soll ein Unbekannter eine Frau in Ulm unsittlich angefasst haben.

Ulm (ots)

Gegen 19.30 Uhr befand sich die 19-Jährige im Bereich des Münsterplatzes. Dort sei sie plötzlich von einem Unbekannten beiseite gezogen worden, schilderte sie später der Polizei. Der Unbekannte soll die junge Frau unsittlich angefasst haben. Die Frau konnte sich losreißen und flüchtete. Etwa 30 Minuten später ging sie erst zur Polizei und erstattete die Anzeige. Der unbekannte Mann soll etwa 175 cm groß sein und hatte, so die Schilderungen des Opfers, kurze schwarze Haare. Er habe außerdem einen Kinn- und Oberlippenbart und eine Brille mit quadratischen Gläsern getragen. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf den Unbekannten nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 0731/1880 entgegen.

Hinweis der Polizei:

Sicherheitsgefühl und die tatsächliche Sicherheit im öffentlichen Raum lassen sich mit folgenden Verhaltenstipps verbessern:

- Nehmen Sie Ihre Umgebung aufmerksam wahr. Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl. Es warnt Sie instinktiv vor bedrohlichen Situationen. - Halten Sie Abstand, entfernen Sie sich so früh wie möglich von bedrohlichen Situationen. Begeben Sie sich an sichere Orte (z.B. Straßenseite / U-Bahn-Abteil wechseln, Kioske, Geschäfte, Restaurants aufsuchen). - Siezen Sie die provozierende Person. Damit signalisieren Sie Außenstehenden, dass es sich um keine private Streitigkeit handelt. - Vermeiden Sie verbale Provokation und körperliche Konfrontation. - Sprechen Sie unbeteiligte Personen direkt an ("Hallo, Sie mit der grünen Jacke..."). Beschreiben Sie die Situation und fordern Sie Hilfe ein. - Rufen Sie in einer Notsituation die Polizei über 110 und erstatten Sie schnellstmöglich Strafanzeige.

Wichtig ist, sich Zeit zu nehmen und sich gedanklich unter Berücksichtigung der oben genannten Verhaltenstipps auf gefährliche Situationen vorzubereiten. So sind Sie in einer akuten Situation vorbereitet und sicher in Ihren Handlungen. Das beeinflusst auch Ihre Ausstrahlung und kann dazu beitragen, potentielle Täter abzuschrecken. Mehr Tipps unter www.polizei-beratung.de. Was Sie in einer Notsituation tun können, erfahren Sie auch auf www.aktion-tu-was.de.

