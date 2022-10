Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Landau-Nußdorf (ots)

In den Morgenstunden des 03.10.2022, gegen 10:00 Uhr, kam es in an der Kreuzung L512/Kirchhohl in Landau-Nußdorf zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Gemäß ersten Erkenntnissen befuhr der 43-jährige Unfallbeteiligte mit seinem PKW VW Tiguan die L512 aus Richtung Böchingen kommend in Fahrtrichtung Landau-Nußdorf. Er wollte an Kreuzung L512/Kirchhohl in die zuletzt genannte Straße nach links einbiegen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr der 34-jährige Fahrer eines Taxi-Fahrzeugs die Straße Kirchhohl in Richtung L512. Er wollte nach Überqueren der L512 seine Fahrt geradeaus weiter auf der K10 fortsetzen. Hierbei missachtete der 34-jährige Taxifahrer die Vorfahrt des bevorrechtigten 43-jährigen, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei wurde der 43-jährige Unfallbeteiligte durch das Auslösen des Airbags leicht verletzt. An beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

