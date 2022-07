Polizei Mettmann

POL-ME: Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt - Mettmann - 2207068

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Ein 74-jähriger Mann aus Mettmann ist am Donnerstag (14. Juli 2022) mit seinem Pedelec bei einem Unfall an der Düsseldorfer Straße in Mettmann-Metzkausen so schwer verletzt worden, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Weshalb der Mann mit seinem Pedelec stürzte, ist bislang noch unklar.

Das war geschehen:

Der 74-jährige Mettmanner war mit seinem Pedelec gegen 10.50 Uhr auf dem Rad- und Gehweg an der Düsseldorfer Straße in Richtung Düsseldorf unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf Höhe der Hausnummer 254 stürzte. Der Mann wurde vor Ort zunächst von Ersthelfern versorgt und anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei um Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben dazu machen, weshalb der Mann zu Fall kam? Die Wache in Mettmann ist unter der Nummer 02104 982-6250 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell