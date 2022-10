Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Flucht

Landau in der Pfalz (ots)

Am Sonntag, den 02.10.2022, gegen 20:00 Uhr, stellte der 81-jährige Geschädigte seinen PKW, ein Fahrzeug des Herstellers BMW aus der Modellreihe 1 in der Farbe blau in der Meerweibchenstraße in Landau im ruhenden Verkehr ab. Noch während sich der Geschädigte im Fahrzeug befand, streifte ein anderer Fahrzeugführer mit seinem Gefährt das Fahrzeug des Geschädigten. Hierbei entstand am geparkten Fahrzeug ein Schaden in Höhe von 300 Euro. Der Unfallverursacher setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell