POL-PDLD: Landau - Paint-Ball-Schütze gesucht

Am 03.10.22, gegen 00.30 Uhr, kam es auf dem SBK-Parkplatz zu einer Körperverletzung durch das Abfeuern einer Paint-Ball-Waffe aus einem Fahrzeug heraus. Ein weiß/silberner PKW besetzt mit zwei Personen befuhr den SBK-Parkplatz, wobei der Beifahrer grundlos mit einer Paint-Ball-Waffe mehrfach auf drei dort befindliche Jugendliche schoss und zwei davon verletzte. Der PKW entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit. Eine der Jugendlichen wurde am Auge getroffen und musste medizinisch behandelt werden. Eine weitere 15-jährige Jugendliche wurde am Oberschenkel getroffen und klagte über Schmerzen. Zum PKW bzw. zu den Personen liegen derzeit keine näheren Erkenntnisse vor. Eine Absuche der Umgebung verlief erfolglos. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

