Ulm (ots) - Am späten Vormittag verzeichnete die Polizei fünf Anrufe von "Falschen Polizisten" in Göppingen und Bad Boll. So wie im Fall eines 65-Jährigen in Bad Boll. Der Betrüger gab sich als Kriminalpolizist aus. Er fragte den Mann ob er einen Tresor oder Wertsachen hätte. Der Angerufene verweigerte die ...

mehr