Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221013.4 Itzehoe: Diebe machen reiche Beute

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu heute sind Unbekannte in ein in Itzehoe abgestelltes Firmenfahrzeug eingedrungen und haben aus diesem diverse Werkzeuge entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Stehlguts geben können.

Am Mittwochabend parkte der Anzeigende seinen Kleinlaster in der Kirchenstraße. Als er am heutigen Morgen gegen 05.15 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass zwei Türen nicht mehr verschlossen waren und aus dem Inneren diverse hochwertige Werkzeuge, zumeist von Bosch, fehlten. Der Wert des Stehlguts dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Hinweise auf die Diebe gibt es bisher nicht. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell