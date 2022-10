Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221013.3 Wesselburen: Scheune brennt komplett nieder

Wesselburen (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache ist in der Nacht zu heute eine Maschinenhallte in Wesselburen in Flammen aufgegangen und komplett niedergebrannt. Die Schadenshöhe dürfte im sechsstelligen Bereich liegen, die Heider Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen kurz vor 03.00 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Glockenstraße aus. Dort war eine als Maschinenhalle genutzte Scheune in Flammen aufgegangen. Trotz des schnellen Einschreitens mehrerer Freiwilliger Feuerwehren fiel das Objekt den Flammen gänzlich zum Opfer. Personen kamen nicht zu Schaden, der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen bei etwa 300.000 liegen. Was genau sich bei Brandausbruch in der Halle befand, ist noch unklar.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Merle Neufeld

