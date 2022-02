Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim

RNK - Parkende Pkw beschädigt

Heddesheim RNK (ots)

Am Samstagabend gegen 20.00 Uhr wurde durch Zeugen bekannt, dass zwei Jugendliche im Bereich der Leutershausener Straße in Heddesheim, an mehreren geparkten Pkw die Außenspiegel abgetreten haben. Aufgrund der von den Zeugen mitgeteilten Beschreibung konnten die eingesetzten Streifen des Polizeireviers Ladenburg unweit des Tatorts zwei Jugendliche feststellen, die nach Erkennen des Streifenwagens zu Fuß flüchteten und kurze Zeit später eingeholt werden konnten. Insgesamt wurden an vier Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten, wodurch ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstandt. Die 12- und 14-Jährigen wurden im Anschluss an ihre Erziehungsberechtigten überstellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell