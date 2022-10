Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221012.2 Wrist: Nächtliche Fußgängerin von Auto erfasst

Wrist (ots)

In der Nacht zu heute hat ein Mann mit seinem Fahrzeug in Wrist eine Frau erfasst, die seitlich auf der Fahrbahn lief. Die Fußgängerin erlitt bei dem Unglück schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Gegen 01.30 Uhr war eine 20-Jährige in der Bahnhofstraße zu Fuß am Fahrbahnrand unterwegs, trotzdem sich auf der anderen Straßenseite ein Gehweg befand. Der 87-jährige Fahrer eines Volkswagens, der in Richtung Kellinghusen unterwegs war, übersah die Frau offenbar und kollidierte in Höhe der Hausnummer 1 mit der Itzehoerin. Die Dame zog sich schwere Verletzungen zu, ein Hubschrauber flog sie in ein Krankenhaus.

Die Beamten vor Ort ordneten bei der Verletzten die Entnahme einer Blutprobe an, weil nicht ausgeschlossen war, dass sie Betäubungsmittel zu sich genommen hatte.

Ein Sachverständiger erschien zur Unfallaufnahme vor Ort. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 206 von 01.45 Uhr bis 03.10 Uhr voll gesperrt.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell