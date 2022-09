Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Widerstand gegen Polizeibeamte

Oberhausen (ots)

Am 19.09.2022, gegen 02:00 Uhr, hat ein Mann (39) auf der Grenzstraße in Oberhausen Widerstand gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte geleistet.

Der Mann randalierte im Bereich der Grenzstraße. Er schellte an verschiedenen Häusern und zeigte sich sehr aggressiv. Zeugen verständigten schließlich die Polizei. Als eine Streifenwagenbesatzung eintraf, pöbelte er diese sofort an. Da der Mann sich nicht einsichtig zeigte, wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Er verhielt sich weiter aggressiv und unterschritt ständig den Sicherheitsabstand. Als er mit geballten Fäusten auf die Beamten zuging, wurde er zu Boden gebracht. Immer wieder versuchte er nach den Beamten zu treten und zu schlagen. Er wurde fixiert und vorläufig festgenommen. Aufgrund der Alkoholisierung und der Weigerung einen Alkoholtest durchzuführen, wurde eine Blutprobe angeordnet und entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

