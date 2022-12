Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Sieben Menschen in der Klinik

Bei Warthausen hat sich am Donnerstag ein Auto überschlagen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 15 Uhr auf der B312. Zu dieser Zeit fuhren mehrere Autos in einer Kolonne in Richtung Riedlingen. Der Fahrer eines Porsche scherte hinten aus und wollte die Kolonne überholen. In diesem Moment bog vorne ein Honda nach links ab. Die Autos stießen zusammen, wobei sich der Honda überschlug. Der Rettungsdienst nahm die sieben Insassen beider Fahrzeuge mit in die Klinik. Dort soll festgestellt werden, ob und wie schwer sie verletzt wurden. Die Polizei ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Wie hoch der Schaden an den Fahrzeugen ist, steht bislang nicht fest.

Hinweis der Polizei: Das Überholen ist bei unklarer Verkehrslage verboten, sagt die Straßenverkehrsordnung. Und weiter, dass vor dem Abbiegen auf den nachfolgenden Verkehr zu achten ist. Damit sollen Unfälle beim Überholen und beim Abbiegen verhindert werden. Damit alle sicher ankommen.

