Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Streit mit weiteren Folgen

Euskirchen-Wißkirchen (ots)

Durch einen handfesten Streit zwischen einem Mann und einer Frau auf der Kommener Straße in Elsig wurden Passanten auf dieses Paar aufmerksam. Beide bestiegen einen Pkw und fuhren in Richtung Euskirchen davon. Wegen der Schlägerei informierten die Passanten die Polizei. Diese stoppte den Pkw mit beiden Insassen an der Einmündung Josef-Ruhr-Straße. Die 38-Jährige Fahrerin aus Euskirchen sowie ihr Euskirchener 31-Jähriger Begleiter wurden kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass die Fahrerin nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Ebenfalls verlief ein Drogenschnelltest positiv auf Amphetamin. Der Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da die Dame nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihren Führerschein musste die bereits vor einem Jahr abgeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell