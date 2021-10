Polizei Paderborn

POL-PB: Unfallflüchtigen schnell gefasst

Büren-Wewelsburg (ots)

(ah)Freitag, 22.10.2021, 22:45 Uhr, 33142 Büren, Alter Hellweg/Kleiner Hellweg, Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss, Am späten Freitagabend ereignete sich im Kreisverkehr Alter Hellweg/Kleiner Hellweg zwischen Oberntudorf und dem Flughafen ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der alkoholisierte Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, konnte aber nach Zeugenhinweisen auf der L 776 in Höhe Brenken angetroffen werden. Nach dem Stand der Ermittlungen befuhr der 38jährige Pkw-Fahrer den Alten Hellweg in Richtung Oberntudorf. Im Kreisverkehr kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und verursachte einen Flurschaden. Fahrzeugteile und das Kennzeichen des Pkw wurden am Unfallort gefunden. Dem Fahrzeugführer wurden Blutproben entnommen und der Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR.

