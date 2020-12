Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand eines Adventskranzes

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Zeit: 25.12.2020, 22:00 Uhr. Ort: Zweibrücken, Langentalstraße. Zum oben genannten Zeitpunkt kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Langentalstraße zum Brand eines Adventskranzes. Die Bewohner hatten ihre Wohnung verlassen und dabei vergessen die Kerzen auf dem Kranz auszumachen. Nachbarn wurden durch einen ausgelösten Rauchmelder auf den Brand aufmerksam und verständigten die Feuerwehr. Diese konnte den Brand vor Übergreifen auf den Rest der Wohnung löschen, sodass nur ein Tisch auf dem der Adventskranz stand in Mitleidenschaft gezogen wurde. Personen wurden nicht verletzt. Die Anwohner des Mehrfamilienhauses mussten ihre Wohnungen jedoch bis zum Abschluss der Löscharbeiten verlassen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. | pizw

