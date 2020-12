Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

PirmasensPirmasens (ots)

Am Donnerstag, den 24.12.2020, zwischen 13:15 Uhr und 15:30 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter den auf dem Parkplatz am Waldfriedhof geparkten PKW (schwarzer FIAT 500) eines 34-jährigen Mannes aus Schiffweiler/Saar mittels eines unbekannten Gegenstandes. Schaden: ca. 6000 Euro Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pi-pirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

