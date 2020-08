Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte stehlen Ford

Hamm-Uentrop (ots)

Unbekannte haben am Sonntag, 9. August, zwischen 0.00 Uhr und 11.45 Uhr einen schwarzen Ford mit Hammer Kennzeichen entwendet. Das Auto war vor einem Wohnhaus im Einmündungsbereich Marderweg/ Iltishof geparkt. Fahrzeugschlüssel wurden nicht entwendet. Der Ford Mondeo verfügt über die Funktion "Keyless-Go". Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

