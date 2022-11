Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Blechschaden auf dem Parkplatz - Polizei sucht Geschädigten ++ Passant schlägt jungem Radfahrer ins Gesicht - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Blechschaden auf dem Parkplatz - Polizei sucht Geschädigten

Bothel. Nach einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Freitagabend auf dem Parkplatz von Meyers Gasthof an der Hauptstraße ereignet hat, suchen die Beamten der Polizeistation Bothel nach einem noch unbekannten Geschädigten. Eine 81-jährige Autofahrerin war gegen 20.15 Uhr beim Rangieren mit einem anderen Pkw kollidiert. In der Dunkelheit sei zunächst kein Schaden zu erkennen gewesen. Am nächsten Tag bemerkte die Seniorin an ihrem Fahrzeug jedoch eine Beschädigung. Unklar ist, ob auch das andere Fahrzeug betroffen ist. An dem fremden Wagen sei ein Fahrradträger angebracht gewesen. Hinweise bitte unter Telefon 04266/95568-0.

Passant schlägt jungem Radfahrer ins Gesicht - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg. Nach einem Vorfall, der sich bereits am Freitag, den 4. November gegen 12.50 Uhr in der Großen Straße ereignet hat, bitten die Ermittler der Rotenburger Polizei um Hinweise. Ein 12-jähriger Radfahrer sei nach eigenen Angaben auf dem Gehweg in Höhe des Geschäfts Jette C in Richtung Am Neuen Markt unterwegs gewesen. Ein älterer Mann habe sich dem Jungen in den Weg gestellt und seine Fahrt gestoppt. Nach einer lautstarken Ansage zu seinem Fehlverhalten sei der 12-Jährige von dem Unbekannten ins Gesicht geschlagen worden. Er wird als 40 bis 50 Jahre alter Mann mit kräftiger Statur beschrieben. Er habe kurze, grauweiße Haare und vermutlich eine Stirnglatze gehabt. Bekleidet gewesen, sei der Unbekannte mit einer blaugrünen Jacke und einer hellen Hose. Hinweise bitte unter Telefon 04261/947-0.

