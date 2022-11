Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++ Erfolgreiche Betrugsmasche ++ Diebstahl aus Handtasche ++

Rotenburg (ots)

Erfolgreiche Betrugsmasche

Rotenburg. Aufgrund einer Fernsehreportage über Kryptowährungen wurde der 67-jährige Geschädigte auf die Investmentmöglichkeit aufmerksam. Im Internet stieß er auf eine Website, welche betreute Investments anbot. Nach mehreren telefonischen Beratungen und überzogenen Gewinnversprechungen, entschloss sich der Geschädigten Geld zu investieren. Innerhalb eines Monats wurden ca. 7.500,- Euro investiert, auf welche er nun keinen Zugriff mehr hat.

Im Bereich des Bundesgebiets kommt es vermehrt zu gleichgelagerten Betrugsfällen. Sollten Sie Zweifel an der Seriosität eines Anbieters haben, wenden Sie sich an die für Sie zuständige Polizeidienststelle.

Diebstahl aus Handtasche

Visselhövede. Am Samstagvormittag, zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr, kaufte die 81-jährige Geschädigte in einem Lebensmittelgeschäft in der Goethestraße in Visselhövede ein. In einem Moment der Unachtsamkeit entwendete die bislang unbekannte Täterschaft die Geldbörse aus dem Einkaufswagen der Geschädigten und entfernte sich unerkannt. Der dadurch entstandene Schaden wird auf circa 350,- Euro geschätzt.

Hinweise zur Tat oder Täterschaft nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04261/947-0 entgegen.

Trunkenheit im Verkehr

Visselhövede. Am Freitagnachmittag wurde eine Streifenwagenbesatzung auf einen auffällig fahrenden Pkw in der Rotenburger Straße aufmerksam. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnten die festgestellten Fahrauffälligkeiten auf eine Alkoholbeeinflussung des 41-jährigen Fahrzeugführers zurückgeführt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Daraufhin wurde dem Hemslinger durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Scheeßel. Am Samstagabend wollte der 58-jährige Unfallverursacher mit seinem Pkw von der L131 in die Straße "In'n Dörp" in Scheeßel einbiegen, dabei touchierte er seitlich einen entgegenkommenden Pkw. Nach einem kurzen Gespräch zwischen dem Unfallverursacher und dem 59-jährigen Geschädigten, entfernt sich der Unfallverursacher mit seinem Pkw. Dieser konnte jedoch an seiner Wohnanschrift durch einen Streifenwagen angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Daraufhin wurden durch einen Arzt zwei Blutproben entnommen. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Unfallverursacher muss sich nun wegen mehrerer Strafverfahren verantworten. Überdies wurde der Führerschein des Beschuldigten beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell