Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Biker kommt auf Rollsplitt ins Rutschen ++ Fußgänger und E-Biker kollidieren ++

Rotenburg (ots)

Biker kommt auf Rollsplitt ins Rutschen

Sottrum. Ein 52-jähriger Motorradfahrer hat sich am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr in der Bergstraße/K 201 verletzt. Der Biker war gegen 12.30 Uhr mit seiner Honda aus Richtung Taaken kommend in den Kreisel eingefahren und auf Rollsplitt ins Rutschen gekommen. Er kam zu Fall und zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen an seinem Fuß zu. Der Mann wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Fußgänger und E-Biker kollidieren

Sonntag. Am Sonntagnachmittag ist ein 22-jähriger Fußgänger auf dem Geh- und Radweg an der Wesermünder Straße mit einem E-Biker kollidiert. Der junge Mann war dort gegen 14 Uhr in einer Dreier-Gruppe von Fußgängern unterwegs, als er unachtsam zur Seite trat und den entgegenkommenden 56-Jährigen auf seinem Elektrofahrrad übersah. Der E-Biker stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde im Rettungswagen in die OsteMed Klinik gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell