Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand in einem Einfamilienhaus

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FN) Am 13.11.2022 kam es um 21:24 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Harsewinkel OT Greffen. Aus bislang ungeklärter Ursache fing im Keller des Hauses vor einem Holzofen bereitliegendes Brennholz Feuer. Hierdurch kam es zu einer Rauchentwicklung, der Rauch verteilte sich im folgenden im gesamten Haus. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen, sodass es zu keinem Personenschaden kam. Das lokale Feuer konnte durch alarmierte Kräfte der Feuerwehr abgelöscht werden. Es entstand leichter Sachschaden. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

