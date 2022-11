Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Personen bei Motorradunfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (TP) - Am Freitagabend (11.11.2022), gegen 20:45 Uhr, ereignete sich im Rheda-Wiedenbrücker Ortsteil Lintel ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 29-jähriger Gütersloher mit seinem Motorrad die Straße Am Postdamm, aus Lintel kommend, in Fahrtrichtung Rietberger Str. (B64). Auf dem Krad der Marke Honda befand sich als Sozia zu diesem Zeitpunkt noch seine 26-jährige Ehefrau. Kurz vor Erreichen der Einmündung zur B64 verlor der Motorradfahrer dann in einer scharfen Linkskurve, aus bislang unbekannten Gründen, die Kontrolle über sein Gefährt und kollidierte mit den dort befindlichen Schutzplanken. Infolge der Kollision wurden beide Personen eine Böschung hinab geschleudert und hierbei schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Nach erfolgter Versorgung am Unfallort, durch Besatzungen von Rettungswagen und durch einen hinzugezogenen Notarzt, wurden die Verletzten zur weiteren Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser transportiert. Die Straße Am Postdamm musste für die Unfallaufnahme kurzzeitig im Bereich der Unfallstelle gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Das beschädigte Motorrad wurde durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Gesamtsachschaden wird durch die Polizei auf 2000 EUR geschätzt. Zeugen zum Unfallgeschehen werden gebeten, sich unter Tel. 05241 8690 mit der Polizei Gütersloh in Verbindung zu setzen.

