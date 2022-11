Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Kradfahrern

Gütersloh (ots)

Herzebrock - Clarholz: Am 11.11.22 um 16:32 h ereignete sich auf der Oelder Straße zwischen den Ortschaften Möhler und Bosfeld in Fahrtrichtung Möhler ein folgenschwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Kradfahrer. Derzeitigen Ermittlungen zufolge durchfuhr ein 22-jähriger Kraftradfahrer eine Rechtskurve kurz nach der Ortschaft Bosfeld und verlor die Kontrolle über das geführte Krad. Er kam zu Fall und touchierte einen zweiten ebenfalls 22-jährigen Kradfahrer. Beide Kradfahrer wurden verletzt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen des die Kurve durchfahrenden Fahrers wurde zu den eingesetzten Rettungskräften ein Rettungshubschrauber eingesetzt, der den Schwerverletzten in ein Krankenhaus flog. Die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt. Die Schadenshöhe wird auf 7000 Euro geschätzt. Beide Kräder wurden vom Unfallort geborgen und abgeschleppt.

