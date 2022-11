Polizei Gütersloh

POL-GT: 55-jähiger Fahrradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Donnerstagnachmittag (10.11., 15.45 Uhr) kam es an der Einmündung Franz-Knöbel Straße/ Nordring zu einem schweren Verkehrsunfall.

Zum Unfallzeitpunkt beabsichtigte eine 54-jähirge Ford-Fahrerin von der Franz-Knöbel Straße nach links auf den Nordring abzubiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Radfahrer, welcher auf der Breiten Straße in Richtung Nordring fuhr. Der 55-jährige Rheda-Wiedenbrücker stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Rheda-Wiedenbrücker Krankenhaus gefahren. Am Pkw und am Rad entstanden jeweils Sachschäden.

