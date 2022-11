Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw-Fahrer bei Unfall auf der Barnhauser Straße tödlich verletzt

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (MK) - Im Bereich der niedersächsischen Landesgrenze ereignete sich auf der Barnhauser Straße am Donnerstagmittag (10.11., 13.44 Uhr) ein folgenschwerer Verkehrsunfall zwischen einem Lkw-Fahrer und einem Pkw-Fahrer.

Derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhr ein 73-jähriger Mann aus Versmold mit einem Suzuki die Barnhauser Straße in Richtung Melle. In einer Rechtskurve verlor der Suzuki-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort fuhr zeitgleich ein 60-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine aus den Niederlanden die Barnhauser Straße in entgegengesetzte Richtung. Beide Fahrzeuge kollidierten in der Folge frontal. Der 73-jährige Versmolder erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort. Der 60-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Polizei-, Rettungs- und auch Feuerwehrkräfte wurden umgehend verständigt. Ein Verkehrsunfallteam des Polizeipräsidiums Bielefeld übernahm im weiteren Verlauf an der Unfallstelle die Spuren- und Beweissicherung für die weitere Unfallanalyse. Der Bereich rund um den Unfallort an der Barnhauser Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme weiträumig gesperrt.

Beauftragte Abschleppunternehmen übernahmen nach Abschluss der Unfallaufnahme die Fahrzeugbergungen und die Abtransporte. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von rund 28.000 .- Euro.

