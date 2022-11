POL-GT: Geschäftseinbruch an der Westerwieher Straße - Bargeld gestohlen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (CJ) - Am 09.11.2022 kam es gegen 20:24 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 27-jährigen Pkw Fahrer und einem 17-jährigen Pedelecfahrer. Der 17 Jährige befuhr ohne Helm die Neuenkirchener Straße in Richtung Dammstraße. Der Pkw-Fahrer befuhr die Neuenkirchener Straße in Richtung Lindenstraße und wollte an einer Kreuzung nach links in die Dalkestraße abbiegen. Im Kreuzungsbereich ...

mehr