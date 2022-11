Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen in Versmold

Gütersloh (ots)

Versmold (CJ) - Am 09.11.2022 kam es gegen 19:57 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Seat und einem Quad des Herstellers Yamaha. Die 18-jährige Versmolderin und ihr 22-jähriger Beifahrer aus Versmold befuhren mit ihrem Pkw die Ringallee in Fahrtrichtung Münsterstraße, von der sie nach links in die Kämpenstraße abbiegen wollte. Ein 28-jähriger Versmolder kam der Pkw-Fahrerin auf einem Quad entgegen. Beide Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich, wodurch der 28 Jährige von seinem Quad geschleudert wurde und nach mehreren Metern in einem Vorgarten zum Liegen kam. Der Quadfahrer wurde schwerverletzt in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht. Beide Insassen des Pkw wurden leicht verletzt in ein Warendorfer Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 16000 Euro.

