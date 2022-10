Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Ahrtal - Kontrollmaßnahmen Sicherheitsaktionstag

Ahrtal (ots)

Anlässlich des am Dienstag, dem 11. Oktober 2022 stattgefundenen länderübergreifenden Sicherheitsaktionstages erfolgten zahlreiche Kontrollmaßnahmen in verschiedenen Bundesländern. Auch innerhalb der Polizeidirektion Mayen beteiligten sich die Kriminalinspektion Mayen und die Polizeiinspektionen Adenau, Bad Neuenahr-Ahrweiler und Remagen an dem Aktionstag. Bei einer Personenkontrolle konnten über 100 Gramm an verschiedenen Betäubungsmitteln sichergestellt werden. "Solche Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung der Kontrollmaßnahmen", sagt Kriminaldirektor Ralf Durben, Leiter der Kriminalinspektion Mayen. Der Schwerpunkt der Maßnahmen lag im Ahrtal. Hier stand die Polizei zudem für unzählige Bürgergespräche zur Verfügung. So konnten in vielen Präventionsgesprächen auch Tipps im Rahmen der Eigentumssicherung gegeben werden.

