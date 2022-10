Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wohnungs- u. Firmeneinbrüche im Dienstgebiet der PI Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

In den letzten Wochen kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler zu mehreren Wohnungs- und Firmeneinbrüchen. In der Gemarkung Esch gelang es unbekannten Tätern nach Einschlagen einer Scheibe in das Anwesen zu gelangen und dort Schmuck und Bargeld zu entwenden. In Altenahr gelangten unbekannte Täter durch massives Aufhebeln eines Fensters in das Wohnhaus, welches anschließend nach Wertgegenständen durchsucht wurde. Bei dieser Tat war Schmuck die Beute. Die Bewohner waren tagsüber nur einige Stunden aus dem Haus. Einen versuchten Einbruch durch Manipulation an der Haustür gab es in Vettelhoven. Glücklicherweise gelang ein Eindringen nicht. Zu einem Diebstahl in größeren Mengen von Metall kam es im Stadtgebiet. Hier drangen mehrere unbekannte Täter über eine Außenwand und nach Auftrennen des Daches in eine Halle ein und entwendeten aus dieser einige hundert Kilo Kupfer und Messing. Der Polizei liegen in diesem Zusammenhang Hinweise auf einen weißen, geschlossenen Transporter vor. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit. Sollten verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesichtet werden, sollte unverzüglich die Polizei informiert werden. Hilfreich ist in diesem Zusammenhang das notieren der Kennzeichen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell