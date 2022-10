Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Breisig (ots)

Gegen 15:10 Uhr kam es in der Rheinecker Straße in Bad Breisig zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem PKW und einem Kraftrad. Der Fahrer des Kraftrads wurde in Folge des Unfalls schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Ebenfalls im Einsatz befanden sich die Feuerwehr und der Rettungsdienst mit Rettungshubschrauber. Aufgrund des Verkehrsunfalls musste die Rheinecker Straße für ca. 90 Minuten gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell